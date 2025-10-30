Gram altın 5 bin 571 liradan alınırken, satış fiyatı 5 bin 693 lira olarak kaydedildi. 22 ayar bileziğin gramı 5 bin 92 liradan alınırken, 5 bin 371 liradan satılıyor. 14 ayar altın ise alışta 3 bin 75, satışta 4 bin 189 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 9 bin 125 liradan alınırken, satış fiyatı 9 bin 285 liraya çıktı. Eski çeyrek altın ise 9 bin 53 liradan alınıp 9 bin 228 liradan satılıyor. Yarım altın 18 bin 250 liradan alınırken, 18 bin 557 liradan satışa sunuluyor. Tam altının alış fiyatı 36 bin 387 lira, satış fiyatı ise 36 bin 967 lira olarak belirlendi.