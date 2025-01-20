Yüz germe ameliyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan FBM Tıp Merkezi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, "Son yıllarda plastik cerrahlara yüz gençleştirme ameliyatları için insanlar gidiyor. Her yüz gençleştirme istiyorum diyen insana bu ameliyatlar yapılmaz. Burada plastik cerrahların dikkat ettiği kurallardan bir tanesi; o insanın gerçekten yüz gerdirme ameliyatı ile düzeltilebilecek belirgin probleminin olduğudur. Sarkma gibi problemler o insanın iş hayatını, sosyal hayatını, psikolojini olumsuz etkiliyorsa ve medikal şartlar uygunsa o insana yüz germe ameliyatı yapılabilir" diye konuştu.

Prof. Dr. Hayati Akbaş, "Plastik cerrahlar olarak bazen bize 30-35 yaşlarında insanlar geliyor. Son derece güzel bir yüze sahip oldukları halde daha da genç olmak, daha güzel olmak istiyorum kaygısıyla yüz germe ameliyatları isteyenler olabiliyor. Bu gibi durumlarda mümkünse yapmamak lazım. Mümkünse o kişiyi psikolojik olarak ikna edip, daha sonraki bir dönemde yüz germe ameliyatı olması konusunda ikna etmek lazım. Bazen yaşadığı olaylar nedeniyle erken yaşlanma söz konusuysa, kilo alıp verdiyse, bu durum gerçekten o kişinin psikoloji olumsuz etkiliyorsa, evlenmek istiyorsa, sosyal nedenleri varsa, o gibi özel durumlarda yaş aşağıya doğru çekilebilir. Normalde 40’lı yaşlardan sonra bu tip ameliyatların yapılmasında fayda vardır. 20’li, 30’lu yaşlarda yüz gerdirme ameliyatlarından kaçınmak lazım. Sonuç olarak her ameliyatın belirli bir riski vardır. Düzgün şartlarda bu tür ameliyatlara karar verilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.