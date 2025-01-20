Kaza saat 17.30 sıralarında Alanyurt ile Akhisar mahallesini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Sürücü Mehmet Veysi A.(28) yönetimindeki 45 NE 825 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı yönden gelen Sürücü Talha T.(53) yönetimindeki 49 DC 275 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü çevredeki sürücüler tarafından kurtarıldı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda kırıkların olduğu yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.