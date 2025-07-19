Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yıllardır beklenen bu dönüşle ilgili yaptığı açıklamada, sürecin zorlu ama kararlı bir mücadele olduğunu belirtti. Ersoy, “Tırnaklarımızla kazıyarak delilleri topladık ve filozof imparator Marcus Aurelius’u ait olduğu topraklara geri getirdik” dedi.

Heykelin Türkiye’ye ulaşması, Türk Hava Yolları’nın desteğiyle gerçekleşti. Ersoy, eserle ilgili verdiği bilgilerde, sadece Marcus Aurelius heykelinin değil, aynı zamanda Boubon’dan kaçırılan diğer Roma imparatorlarına ait heykel ve başların da geri getirildiğini söyledi.

MS 2. ve 3. yüzyıllara ait olan Marcus Aurelius heykeli, yıllar içinde çeşitli koleksiyonlarda el değiştirmiş ve sonunda ABD’nin Cleveland Sanat Müzesi’nde sergilenmişti. Ancak Türkiye, eserin Boubon kökenli olduğunu kanıtlamak için bilimsel analizlere, tanık ifadelerine ve arşiv belgelerine dayanan güçlü bir çalışma yürüttü.

Heykelin ait olduğu topraklardan alınan toprak örnekleri, Almanya’daki laboratuvarlarda yapılan testlerle karşılaştırıldı. Uzun uğraşlar sonucu heykelin içinden referans toprak örneği alınabildi ve bu örnekler, heykelin gerçekten Boubon’dan geldiğini kesin olarak gösterdi. Bu bulguların ardından Cleveland Sanat Müzesi dava sürecinden çekildi ve eser resmi olarak Türkiye’ye teslim edildi.

Bu geri dönüş sadece bir eser iadesi değil; aynı zamanda uluslararası hukuk, bilim ve diplomasinin birlikte yürüttüğü başarılı bir operasyon olarak tarihe geçti. Bakanlık, kaçak kültürel mirasların korunması için mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı ve Marcus Aurelius heykelini yakında özel bir sergide Ankaralılarla buluşturacaklarını duyurdu.