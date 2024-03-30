Paris Moda Haftası’nda yeni gelinlik tasarımları ile beğeni kazanan Pınar Bent düğün sezonu öncesi yeni yılın beğenilen tasarımlarından bahsetti. Bent, “Avrupa’da daha sade tasarımlar tercih edilirken, Araplar şatafatlı ve taşlı modelleri beğeniyor” dedi.

Türkiye’nin özellikle özel dikim gelinlik konusunda dünyaca beğenildiğini belirten ünlü modacı Pınar Bent, “10 yıllık bir firmayız Türkiye’de gelinlik ve abiye elbise konusunda başarılı olan firmalardan biriyiz. Dubai, Paris ve Atina moda haftalarına katıldık. Güzel tepkiler aldık. Bu ölçüde Türkiye’nin özellikle dikim konusunda ne kadar iyi olduğunu oralarda da gösterdik. Genelde Avrupa’da yaşayan Araplar düğün alışverişi yapmak için Türkiye’ye geliyor” dedi.

Gelinlik almadan önce organizasyonun çok önemli olduğunu söyleyen ünlü modacı, “Zevkler de çok önemli. Kimi genç kızımız kabarık gelinlik istiyor, kimisi tamamen balık gibi olmak istiyor. Düğünün yapılacağı yer çok önemli. Biraz bu biraz, hayaller biraz da vücut tipi hepsi önemli. Avrupalılar daha saten ağırlıklı, sade modeller olursa Fransız dantelli modeller istiyor. Araplar daha şatafatlı ve gösterişli gelinlikler isterken bizim Türk kızlarımız da artık prenses gelinliklerden istiyorlar. Eskiden olduğu gibi bir gelinlikle girerdin onunla devam ederdin çok kalmadı. Bir kaç gelinlik birden giyiliyor. Baba evinden çıkarken başka düğünde başka düğün sonrası başka gelinlikler giyiliyor. Kına geceleri de artık öne çıkmaya, düğünlerin önüne geçmeye başladı" diye konuştu.