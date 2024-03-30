Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) dün itibariyle başlayacak olan sıcakların haftasonuna dek devam edeceğini belirtmişti. Yeni yayınlanan rapora göre ise nisan ayının ilk haftasında da yüksek sıcaklıklar yaşanırken Bursa'yı yaz havası saracak.

Bursa'da bugün sabah saatlerinde termometreler 12 derece seviyelerinde ölçülürken gün içerisinde hava sıcaklıkları 26 derecelere dek çıkacak.

Akşam saatlerinde ise hava 18 derece seviyelerinde ölçülecek.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde termometreler 6 dderece seviyelerinde yer alırken gün içerisinde 27 dereceye kadar yükseleceği belirtildi.