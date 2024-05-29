Rol aldığı yapımlardaki başarısıyla dikkat çeken Gülşah Çomoğlu, hayata gözlerini yumdu. İki yıldır kanser tedavisi gören oyuncunun vefat ettiği açıklandı. Pera adında iki yaşında bir kız çocuğu olan Gülşah Çomoğlu'nun ölümü, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?

30 Mayıs 1986'da Ankara'da dünyaya gelen Gülşah Çomoğlu, Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümünden mezun oldu. Kısa sürede sergilediği üstün performans sayesinde yapımcılar tarafından aranan oyuncular arasına girdi. İki Efendinin Kuşağı, Troyalı Kadınlar, Kafatası, Yeşil Kuş, Tanrı, Hürrem Sultan, Camdan Kalp ve Venedik Taciri gibi tiyatro oyunlarında sahne aldı. Televizyonda ise Unutma Beni dizisinde Asuman karakterini canlandırdı ve Kasaba Doktoru'nda Bahar rolüyle izleyicilerin karşısına çıktı.