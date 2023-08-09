Ünlü oyuncu Görkem Sevindik, "Kurtlar Vadisi," "Söz," "Ramo" gibi unutulmaz yapımlarda canlandırdığı rollerle tanınan bir isim olarak hafızalara kazındı. Kendisini özellikle "Pusat Çakır" karakteriyle Kurtlar Vadisi'nde izleyenler hatırlayacaktır. Ardından "Söz," "Ramo," "Mavera," ve "Kahraman Babam" gibi dikkat çeken projelerde yer aldı. En son olarak da "Ateş Kuşları" ile ekranlara merhaba dedi.

Son günlerde Sevindik'in adı, sıra dışı bir durumla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininde satış yaparken objektiflere yakalandı. Hem hastane ziyareti yapanlar hem de rastlantı sonucu orada bulunan vatandaşlar, Görkem Sevindik'in kantin görevini yerine getirirken çekilen görüntülerine tanıklık etti. Bu anı ölümsüzleştiren vatandaşlar, yaşadıkları şaşkınlığı gizlemekte zorlandılar.

O anları kayda alan görgü tanıkları, Sevindik'in kantin içerisindeki halini ve yapmış olduğu satışları paylaşarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun sıradışı bu anı, hayranları tarafından ilgiyle karşılandı ve paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Görkem Sevindik'in, oyunculuk kariyerinin yanı sıra farklı bir mekanda gösterdiği bu samimi ve sıradışı tavır, sevenlerinin takdirini topladı.