Türkiye'de ve dünya genelinde çeşitli sebeplerle geri çağrılan ürünler listesine bir peynir markası daha eklendi. Villa Gusto markasına ait 125 gramlık paketler halinde satılan Mozzarella peynirinde yabancı cisim bulunması sebebiyle, ürünler tüm marketlerden toplatılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu ürünlerin tüketimi ciddi riskler taşıyor; boğazda ve iç organlarda yaralanmalara veya kanamalara neden olabilir. Bu nedenle, tüketicilerden bu peynirleri kesinlikle tüketmemeleri istendi. Ayrıca, satın alınan ürünlerin, fatura gösterme zorunluluğu olmadan iade edilebileceği ve ödenen ücretlerin geri alınabileceği bildirildi.