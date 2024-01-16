2000’li yıllara damgasını vuran Gökhan Özen uzun süredir Los Angeles’ta yaşıyor. Konser için Türkiye’ye gelen ünlü şarkıcının son hali hayranlarını şaşkına çevirdi. Konser öncesi kameralar karşısına çıkan 44 yaşındaki Özen’in yüzündeki değişim sosyal medyanın diline düştü.

İŞTE O YORUMLAR

ÖZEN YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİMİN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Konser öncesi soruları yanıtlayan Özen, yüzündeki değişimle ilgili soruları da yanıtlayarak,“Bir ameliyat oldum ancak estetik amaçlı değil sağlık amaçlı. Görüş alanım çok daralmıştı ve yakını da uzağı da çok zor görüyordum. Komplike birkaç ameliyat birlikte gözlerimden ameliyat geçirdim. Hem akıllı lens takıldı hem de başka operasyonlar yapıldı. Estetik olarak da yansıması olacaktı mutlaka ama ben hakikaten sağlık olarak kendimi çok daha iyi hissediyorum.” Dedi.