Ünlü spor yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar, spor programı yapımcısı Ertem Şener’le yaptığı Youtube söyleşisinde ilginç bir iddia ortaya attı. Çakar, Genç Parti kurucusu iş adamı Cem Uzan’ın süper lig devi Galatasaray’ın başkanı olmak üzere olduğunu iddia etti.

İkinci Ergenekon iddianamesinde, Şener Eruygur'u askerî darbeye teşvik etmekle suçlanmasının ardından sığınma talebini kabul eden Fransa’ya giden ve yaşamını burada sürdüren Cem Uzan, son yapılan genel seçimlerde Cumhurbaşkanlığı’na aday olacağını açıklamış ancak YSK’dan vize alamamıştı.

Cem Uzan ile ilgili bu kez çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İcardi’nin Galatasaray’a transferinde sponsor olduğu söylenen Cem Uzan’ın Galatasaray başkanlığına hazırlandığını iddia eden eski hakem ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, “Cem Uzan Galatasaray Kulübü başkanı olmak izere, aldığım bilgi ve hissiyatım bu yönde. Dolasıyla da Galatasaray’a sponsor olarak parasal desteği sağlamış olabilir. Galatasaray kulübü başkanı seçildiğinde Türkiye’ye gelebilir.” Dedi.

Ertem Şener’in bu açıklamalar sonrasında, “O zaman bu transferleri Cum Uzan yapıyor öylemi?” sorusuna Çakar, “destek vermiş olabilir” diye konuştu.