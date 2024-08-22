Halk TV’nin ana haber sunuculuğunu üstlenen Seda Selek, kanaldan ayrıldığını açıkladı. Dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 yıldır görev yaptığı kanala veda ettiğini duyurarak son yayınına çıktı.

“ÇOK GÜZEL BİR ÜÇ YILDI”

Selek, yayından sonra yaptığı paylaşımda ise “Halk TV’ye bugün veda ettim. Her zaman yanımda olan, desteğini, sevgisini gösteren, her daim dayanışma ruhuyla çalışan tüm ekip arkadaşlarıma, Suat Toktaş ve Cafer Mahiroğlu’na teşekkürlerimle. Çok güzel bir üç yıldı” ifadelerini kullandı.