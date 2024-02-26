Sakarya Büyükşehir Belediyesi şubat kültür takviminin misafiri olan Prof. Dr. Yasin Pişgin, Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) vatandaşlarla “Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Ol” başlıklı söyleşide buluşarak onlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, birbirinden öğretici ve keyifli kültür sanat etkinlikleriyle Sakaryalıları ortak noktada buluşturuyor. Sanat dostlarının hep birlikte keyifli vakit geçirdiği şubat takvimi, dikkat çekici bir söyleşiyle devam etti. Türkiye’nin İslami yazıları ve kitaplarıyla tanıdığı yazar Prof. Pişgin Sakarya’da ağırlandı. Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) “Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Ol” isimli bir söyleşi veren Prof. Dr. Pişgin, Sakaryalı tasavvuf dostlarına İslami değerler ve Müslüman’ın yaşam kaideleri hakkında önemli çıktılar sundu. Pişgin, Allah’ın emirlerine riayet ve yaşam boyunca doğru ve yanlışı ayırmak noktasında izlenmesi gereken yolu anlattı, soruları cevapladı. Pişgin’in sevenleri, Sakaryalı sanatseverler program esnasında SGM’nin konferans salonunu tıklım tıklım doldurdu.

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Kültür, sanat ve tasavvuf dostlarını ortak paydada bir araya getirip Sakarya’nın bilgi ve kültür birikimine katkı sunuyoruz. Bu kapsamda Türkiye’nin yakından tanıdığı uzman isimleri, sanatçıları ve edebiyat ustalarını Sakarya’mızda ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bu kapsamda misafirimiz olan ve Sakaryalıların yakın ilgi gösterdiği Prof. Dr. Yasin Pişgin hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şubat kültür takvimimiz birbirinden güzel programlarla devam edecek” denildi.