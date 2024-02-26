Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 kişinin yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı.
Kaza saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Avarlar kavşağı mevkiinde meydana geldi.
İnegöl'den Bozüyük istikametine seyreden sürücü Mehmet Ali T.(18) yönetimindeki 16 U 1822 plakalı otomobil, önünde seyreden sürücü Salih T.(41) yönetimindeki 16 BDZ 640 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet otomobile saplandı. Kaza sonucu sürücü ile arkasındaki Hasibe T.(41) ve oğlu 5 yaşındaki Alper T. Yaralandı.
Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: ÖZNUR DEDE