Üsküdar'da Ağustos ayının başında yaşanan üzücü olay, ünlü sosyal medya fenomeni ve iç mimar Merve Veziroğlu Yıldırım'ın yaşadığı korkunç bıçaklı saldırıyla gündeme geldi. Merve Veziroğlu'nun Instagram ve YouTube platformlarında yayınladığı içeriklerle tanınan ve büyük bir takipçi kitlesine sahip olan genç kadın, eşi Yunus Yıldırım tarafından yapılan bıçaklı saldırıya maruz kalmıştı. Olayın ayrıntıları ve Merve Veziroğlu'nun durumu hakkında son gelişmeler şu şekildedir:

Olay, 7 Ağustos sabahında Üsküdar'da gerçekleşti. Merve Veziroğlu Yıldırım (32) ve eşi Yunus Yıldırım (31) arasında geçimsizlik yaşandığı iddia ediliyordu. Bu sabah, bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma zamanla şiddetlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine Yunus Yıldırım, mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 kez bıçakladı. Ardından Yunus Yıldırım polisi arayarak eşini bıçakladığını itiraf etti ve kendini ihbar etti. Sağlık ekiplerine haber veren şüpheli, yaralı eşinin içeride olduğunu söyledi. Yunus Yıldırım gözaltına alındı ve polis tarafından Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Merve Veziroğlu Yıldırım, saldırının ardından ağır yaralı bir şekilde uzun bir süre yoğun bakımda kaldı. Ancak mucizevi bir şekilde hayatta kaldı ve iyileşmeye başladı. Yapılan muayeneler sonucunda genç kadının 32 yerinden bıçaklandığı tespit edildi. İki hafta kadar süren bir süreçten sonra Merve Veziroğlu, sosyal medya hesapları üzerinden sevenlerine ve takipçilerine seslendi. Yaptığı paylaşımda "Dualarınız ve sevginiz bana ulaştı. Çok teşekkür ederim. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Eskisi gibi olmam zaman alacak. Ölümle yaşam arasındayken beni toplayip hayata kazandıran, Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma hastanesinin mükemmel doktorları, hemşireleri ve bütün sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsem az. Size anlatmak istediğim çok şey var, biraz toparlanayım. Ameliyatım için dualarınızı bekliyorum güzel kalpli insanlar, sevgiyle..." dedi.

Merve Veziroğlu Yıldırım, sosyal medya fenomeni ve iç mimar olarak biliniyor. YouTube platformunda içerik üretmeye 2017 yılından bu yana devam ediyor. 118 bin takipçisi bulunan YouTube kanalının yanı sıra Instagram'da da 18 bin takipçiye sahip. Bu saldırının ardından Merve Veziroğlu'nun sağlık durumu ve iyileşme süreci sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.