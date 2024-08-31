Gaziantep'te bir zincir market şubesinin son kullanma tarihi geçmiş ürünler sattığı gerekçesiyle kapatılması, halk sağlığına yönelik denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte olayın detayları:

Gaziantep'teki bir zincir market şubesi, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin 3 ayrı denetimde de raflarda satılmaya devam ettiğinin tespit edilmesi üzerine kapatıldı.

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerlerindeki denetimlerini sürdürürken, söz konusu marketin 3 farklı tarihte yapılan denetimlerinde de SKT geçmiş ürünlerin satıldığını ortaya koydu.

Üç kez tespit edilen bu durumun ardından, söz konusu marketin şubesinin encümen kararıyla kapatılması kararlaştırıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığını tehdit eden durumlara müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Tahmazoğlu, denetimlerin önemine değinerek, "Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için bu tür denetimlere ağırlık veriyoruz. Zabıta ekiplerimiz her zaman olduğu gibi ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Halkın sağlığı ile oynanmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Zabıta ekipleri, ilçedeki diğer iş yerlerinde de benzer denetimlerin sürdürüleceğini ve halk sağlığını korumak amacıyla bu tür önlemlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Bu olay, marketlerin ve diğer iş yerlerinin hijyen ve güvenlik standartlarına uymalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Denetimlerin sıkılaştırılması ve yasaların gerektirdiği standartların sağlanması, halk sağlığının korunması açısından kritik bir öneme sahip.