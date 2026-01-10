Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, iki gün önce yurt dışından Türkiye’ye dönen oyuncu Selen Görgüzel, gözaltına alındı.

Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in yanı sıra oyuncu Can Yaman'ın da gözaltına alındığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında tanınmış isimlerin de yer aldığı çok sayıda şüpheli hakkında; “kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak” ile “bir kişiyi fuhşa teşvik etmek, fuhuşa aracılık etmek veya bu amaçla yer sağlamak” suçlarından gözaltı kararı alınmıştı.