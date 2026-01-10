Bursa Büyükşehir Belediye tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgârın bugün 10.01.2026 Cumartesi öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/saat) fırtına şeklinde eseceği, 11.01.2026 Pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın; ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.