Uruguay Doğu Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğini ziyaret eden Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, “Uruguay Doğu Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapmaya hazırız" dedi.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Uruguay Doğu Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğini ziyaret ederek Hugo Cayrs ile görüştü. Cevahiroğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Uruguay Doğu Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değinerek, "İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla, kuruluş olarak girişimlerde bulunmaya ve Uruguay Doğu Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapmaya hazırız" dedi. Büyükelçi Hugo Cayrs ise Türk şirketlerini ülkesinde yatırım yapmaya davet ederek, "Bu ilişkilerin her geçen gün daha da ileri seviyelere çıkacağına olan inancımız tamdır. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla, SANKON kuruluşu ile işbirliği yapmaya hazırız" diye konuştu.