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Öte yandan, geçtiğimiz aylarda İnegöl’de bir sitenin yüzme havuzuna düşen çocuğun hayatını kaybetmesi, havuzlardaki güvenlik tedbirlerini yeniden gündeme getirmişti. Komisyonların yapacağı değerlendirmenin ardından konunun yeniden meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Meclis üyelerinin gündemine gelen öneri, değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edildi.

Saadet Partisi tarafından meclise getirilen takrirde, yüzme havuzlarında yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilmesi amacıyla güvenlik engelleri ve çeşitli tedbirlerin alınması önerildi.

Saadet Partisi tarafından sunulan öneri, ilgili komisyonlara havale edildi.

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