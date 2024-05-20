Üsküdar’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, sanatçı Allame ve Şevval Sam’ın sahne aldığı açık hava konseriyle kutlandı.

Üsküdar’da 19 Mayıs kutlamaları açık hava konseri eşliğinde gerçekleşti. Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde düzenlenen kutlama töreninde sanatçı Allame ve Şevval Sam da Üsküdar ve İstanbullulara sevilen parçalarını seslendirdi. Serin havaya rağmen yoğun ilgi gören programa katılan Üsküdar ve İstanbullular Allame ve Şevval Sam’ın canlı performansı ile doyasıya eğlendi.

Konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Büyük Atatürk’ün Kurtuluş ateşini yaktığı kıymetli günün yıldönümünde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bayramınız kutlu olsun.

Bugün Atamızın doğum günü biliyorsunuz. Kendi doğum günü tarihi belli olmadığı için bugünü kendi doğum günü olarak ilan etti. O yüzden tüm silah arkadaşları ile birlikte kendisine sonsuz şükranlarımızı, sevgilerimizi bir kez daha gönderiyoruz. Gazi Mustafa Atatürk’ü, bağımsızlık uğruna canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bundan tam 105 yıl önce bugün Anadolu’ya geçip bağımsızlık mücadelesini başlatan Atatürk bu anlamlı günün yıldönümünü gençlere bir bayram olarak hediye etti. ’Bütün ümidim gençliktedir’ sözünde de ifade ettiği üzere onun gençliğe inancı tamdı. Cumhuriyetin en büyük eserini gençliğe emanet etti. Ve bugün Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında gençlik, Atasından aldığı bu emanetle yurdun dört bir yanında olduğu gibi bu meydanda da mirasına sahip çıkıyor" dedi.

"Bu özel günde sizlere, Üsküdar gibi kadim bir ilçenin belediye başkanı olarak seslenmek benim için çok ayrı bir gurur ve çok büyük bir sorumluluk" diyen Başkan Dedetaş, "Ben ve çalışma arkadaşlarım bu sorumluluk bilinci ile Üsküdar’a hak ettiği hizmeti vermek için el birliği ile var gücümüzle çalışıyoruz. Tabii ki siz değerli komşularımızın sevgisi ve desteğiyle. Bunun için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu büyük sorumluluğu cumhuriyetin yetiştirdiği genç bir kültür kadını olarak üstlendim. Küçük yaşlardan itibaren bana büyük hayaller kurma ilhamı veren de cumhuriyetin ta kendisiydi, başka bir şey değildi. Sevgili gençler siz de bu büyük güce inanın. Ona sahip çıkın. Hem kendinize hem ülkenize umut olun" ifadelerini kullandı.

Başkan Sinem Dedetaş müjdeyi açıkladı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Bandırma Vapurunun kaptanı İsmail Hakkı Durusu’nun isminin şehir hatlarında çalışan vapurlardan birine verildiğini duyurarak, "16 Mayıs 1919’da işgal altındaki İstanbul’dan Mustafa Kemal paşa ve maiyetini Samsun’a götürmek üzere yola çıkan Bandırma vapurunun kaptanı İsmail Hakkı Durusu düşman gemilerinin tehdidi altındaki sulardan cesur bir şekilde idare ettiği Bandırma vapurunu 19 Mayıs günü Samsun’a ulaştırarak Kurtuluş savaşı tarihine geçmiş bir şahsiyettir. İsmail Hakkı Durusu’un aziz hatırasını yaşatmak üzere şehir hatlarımızın bir vapuruna da kendisinin ismi verilmiştir. Ne yazık ki atıl durumda beklemekteydi. Şehir hatları Genel Müdürlüğü görevimde restorasyon çalışmalarını başlatmıştık. Bugün İsmail Hakkı Durusu vapuru İstanbul’un pırıl pırıl sularında süzülmeye hazır hale geldi. Bu müjdeyi sizlerle paylaşmak istedim" dedi.

Başkan Dedetaş, "Atatürk’ün Samsun’a çıkışında büyük rolü olan İsmail Hakkı Durusu’nun aziz hatırasını yaşatacak olan vapurumuz Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla hizmete girecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünden aldığımız ilhamla bu ülkeye İstanbul’a Üsküdar’ımıza hizmet sunmayı, vatan sevgimizi ortaya koyduğumuz eserlerle ispat etmeyi sürdüreceğiz. Bu güzel günde sizlerle birlikte olmak çok güzel. Hepinize geldiğiniz için tek tek teşekkür ediyorum. Etkinlikte emeği olan herkese, çalışma arkadaşlarıma sanatçılarımıza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Nice bayramlara hep beraber yaşamak üzere, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramımız kutlu olsun" şeklinde konuştu.