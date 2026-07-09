Olay, saat 10.30 sıralarında Üsküdar Kuleli Sahili’nde meydana geldi. İddiaya göre midye toplamak için sahil kıyısından denize dalan vatandaşlar, denizin dibinde hareketsiz bir insan bedeni gördü. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Dalgıç ekipler dalış yaparak denizin dibinde hareketsiz duran şahsı karaya çıkardı. Ekiplerin yaptığı incelemede 31 yaşındaki H.H.Ç. isimli erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç adamın cansız bedeni ölüm nedeninin tam olarak belirlenmesi için Adli Tıp’a götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.