İnegöl'ün simge ibadethanelerinden biri olan Boşnak Camii'nin yeniden inşa edilmesi amacıyla yıkım çalışmalarına başlandı. Yaklaşık bir yıl önce Koruma Kurulu'nun yıkım kararını onaylamasının ardından harekete geçen Boşnak Camii Koruma Derneği, Dernek Başkanı Erhan Güven ve derneğin ikinci başkanı olan Camii İmamı Recep Aydın'ın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, günümüz ihtiyaçlarına cevap veremeyen caminin yeniden yapılmasına karar verilmişti.

Temmuz ayının ilk günü itibarıyla cami içerisindeki tüm eşyalar tahliye edilirken, ardından yıkım süreci resmen başladı. İlk etapta cami bahçesi ve çevresindeki kilit parke taşları sökülerek temel kazısı için alan hazır hale getirildi. Ekiplerin hazırlık çalışmaları aralıksız sürüyor.

600 KİŞİLİK YENİ CAMİ İNŞA EDİLECEK

1947 yılında inşa edilen mevcut caminin yerine yapılacak yeni yapı, daha geniş kullanım alanına sahip olacak. Hazırlanan projeye göre, mevcutta yaklaşık 250 kişinin aynı anda ibadet edebildiği cami, yeni haliyle 600 kişilik kapasiteye ulaşacak.

HAYIRSEVER ÜSTLENECEK, PROJEYİ ŞAHİN BİBA ÇİZDİ

Boşnak Camii'nin yeniden inşasının, isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever tarafından üstlenileceği öğrenildi.

Öte yandan caminin mimari projesi ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba tarafından herhangi bir ücret talep edilmeden hazırlandı.

1947'DEN BUGÜNE HİZMET VERDİ

1947 yılında yapımına başlanan Boşnak Camii'nin inşası, dönemin İnegöl Belediyesi'nde inşaat kalfası olarak görev yapan Boşnak Firdevs Usta tarafından yürütüldü. Bosna Hersek'ten İnegöl'e göç eden Boşnak vatandaşların maddi ve manevi destekleriyle tamamlanan cami, bu nedenle "Boşnak Camii" adıyla ibadete açıldı.

Yaklaşık 80 yıldır İnegöllülere hizmet veren caminin yerine inşa edilecek yeni yapının, artan cemaat ihtiyacını karşılaması ve bölgeye uzun yıllar hizmet vermesi hedefleniyor. Özellikle çevrede faaliyet gösteren esnafın da yeni cami projesini memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ