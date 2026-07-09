Anahtar Parti İnegöl İlçe Başkanı Alper Ildırel, Fevziye, Elmaçayır, Süle, Paşaören, Turgutalp ve Doğanyurdu mahallelerini doğrudan ilgilendiren doğal mineralli su ve kaynak suyu çıkarma projesine ilişkin yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, söz konusu projenin bölge halkını yakından ilgilendirdiği belirtilirken, en büyük itirazın proje sürecinde vatandaşların, muhtarların ve üreticilerin görüşlerinin alınmaması olduğu ifade edildi.

Ildırel, bölgede yaşayan vatandaşların yıllardır aynı su kaynaklarını kullandığını, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığını belirterek, "Bölgede yaşayan insanların ne düşündüğü ve geleceğe dair endişeleri dikkate alınmadan verilecek hiçbir karar vicdanlarda karşılık bulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Su kaynaklarının yalnızca ekonomik bir değer olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Ildırel, suyun çiftçinin üretimi, köylünün yaşamı, çocukların geleceği ve bölgenin doğal dengesi açısından hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

"KÜMÜLATİF ETKİLER ORTAYA KONULMALI"

Planlanan projenin yalnızca belirli noktaları değil, çevresindeki birçok mahalle ve kırsal yerleşimi de etkileyebileceğini belirten Ildırel, bölgede mevcut su kullanımları dikkate alındığında yeni bir büyük ölçekli su çekiminin oluşturacağı kümülatif etkilerin yeterince değerlendirilmediğini savundu.

Açıklamada, özellikle tarımsal sulama, yeraltı su kaynakları ve kırsal yaşam açısından ciddi endişeler bulunduğu belirtilerek, bugün alınacak yanlış kararların bedelini gelecekte üretici, çiftçi ve köylünün ödeyebileceği ifade edildi.

"HALKIN KATILIMI SAĞLANMALI"

Projeyle ilgili süreçte halkın katılımının sağlanmamasını da eleştiren Ildırel, vatandaşların görüşü alınmadan yürütülen süreçlerin demokratik katılım anlayışıyla bağdaşmadığını söyledi.

Anahtar Parti olarak taleplerini sıralayan Ildırel, öncelikle bölge halkı ve muhtarların görüşlerinin resmi olarak alınması gerektiğini belirtti. Projenin tarım, hayvancılık, içme suyu kaynakları ve çevre üzerindeki etkilerinin bağımsız uzmanlar tarafından şeffaf biçimde değerlendirilmesini isteyen Ildırel, bölgede devam eden diğer projelerle birlikte oluşacak toplam etkinin de ortaya konulmasının önemine dikkat çekti.

Açıklamasının sonunda yatırımlara karşı olmadıklarını vurgulayan Ildırel, "Bizler yatırımın değil; plansızlığın, dayatmanın ve halkın iradesinin yok sayılmasının karşısındayız. İnegöl'ün suyunu, toprağını ve üreticisini korumak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerine yer verdi.

Anahtar Parti İnegöl İlçe Başkanlığı, doğal mineralli su ve kaynak suyu çıkarma projesine ilişkin sürecin takipçisi olacaklarını kamuoyuna duyurdu.