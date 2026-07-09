Olay, İnegöl'de bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan M.A., çevredeki vatandaşlara rahatsızlık verip saldırgan tavırlar sergilemeye başladı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen M.A.'nın burada da taşkın davranışlarını sürdürdüğü öğrenildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle yeniden kontrol altına alınan şüpheli, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.