Olay, Domaniç ilçesindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Beritan S. (19), elektrikli daire testere ile kesim yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elini testereye kaptırdı. Kazada gencin sol elindeki iki parmağı ağır şekilde yaralandı.

Kanlar içinde kalan yaralı, yakınları tarafından özel araçla yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. İhbar üzerine harekete geçen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı yolda ambulansa alarak hastaneye ulaştırdı.

İnegöl Devlet Hastanesi'nde ilk tedavisi yapılan Beritan S., el cerrahisi müdahalesi için ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ