Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 39 çocuğun imzası bulunan ve kendisine ulaşan bir mektupla “Sokak oyunları” talebini hayata geçirerek, “Gezgin Oyun Parkı” etkinliklerinin ilkini Çengelköy Huzurtepe Sokak’ta başlattı.

Üsküdar Belediyesi çocuk dostu ve oyun dostu uygulamalarını ve vizyonunu benimseyerek, bu vizyonun merkezinde şehirde sağlıklı büyüme ve oyun hakkını koruma, eşitlik ve kapsayıcılık ilkeleriyle donatılmış oyun ve tasarım hizmetlerinde yeni bir örnek belirlemek amacıyla yaklaşık 39 çocuğun imzasının bulunduğu mektubun Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a ulaşması sonucunda ’Sokak oyunları’ kapsamında ’Gezgin Oyun Parkı’ etkinliğinin ilkini Üsküdar Çengelköy Huzurtepe Sokak’ta başlattı. Etkinliğe Başkan Sinem Dedetaş’ın yanı sıra Üsküdar’da yaşayan çocuklar ve aileleri katıldı. Çengelköy Huzurtepe Sokak üzerinde saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasında Üsküdar Belediyesi tarafından sokak üzerinde hazırlanan oyun alanlarında yüzlerce çocuk doyasıya eğlendi.

Etkinliğe katılan ve mektupta imzası bulunan çocuklardan Hatice Kübra Yaşaryıldız, "İmza toplamak için bir defter hazırladık. Herkese imza toplatırdık. Mahallemizde park yapılsaydı daha iyi olurdu çocukların eğlenmesi için, bunun içinde imza topladık herkesten. Yetkili olan kişiye belgeyi verdik. Başkanımıza teşekkür ederim. Onu çok seviyoruz" dedi.