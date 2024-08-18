Üsküdar Belediyesi tarafından alanında uzman isimlerin Üsküdarlılarla bir araya gelerek gerçekleştireceği “Kadın Hikayeleri” etkinlik serisi başlıyor.

Kişiliğiyle, duruşuyla, başarılarıyla ilham veren kadınların hikayelerine dair sohbetlerin gerçekleşeceği programın ilki yazar Ayla Ağabegüm’ün katılımıyla 20 Ağustos Salı günü saat 19.00 ile 20.00 arasında gerçekleşecek. Moderatörlüğünü Özen Yula üstlenecek programda, Ağabegüm hikayelerini katılımcılarla paylaşacak. Nevekan Sahil’deki etkinliğe katılım gösteren Üsküdarlılar, katılımcılara sorularını da yöneltecek. Sanat ağırlıklı alanlarda, kendi branşında saygınlık kazanmış, yaşamını bir başarı hikayesine dönüştürebilmeyi başarmış kadınların gündelik yaşamları ve sanat yolculuklarında nasıl dönemeçlerden geçtikleri üzerine gerçekleşecek program serisinde, daha sonra 21 Ağustos Çarşamba günü Ayşegül Aldinç konuk olacak. Programlar, 28 Ağustos’ta Jehan Babur, 4 Eylül’de Serra Yılmaz, 11 Eylül’de de Şenay Gürler’in katılımıyla devam edecek.

Katılımın ücretsiz olacağı etkinlik serisine tüm Üsküdarlılar davetli.