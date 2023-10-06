Üsküdar’da cadde üzerindeki kuyumcu dükkanının kepenk ve kapı kilitleri kırılarak soyuldu. Hırsızlar, 2 buçuk milyon değerindeki altınları çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 03.30 sıralarında İstanbul Üsküdar’da Bulgurlu Mahallesi, Bağlariçi Sokakta yaşandı. İddiaya göre, gece yarısı kuyumcunun kapanmasını fırsat bilen hırsızlar kuyumcu dükkanının kepenk ve kapı kilitlerini kırıp içeri girdi. Hırsızlar, tezgah ve vitrinde bulunan yaklaşık 2 milyon değerindeki altını çaldılar. Dükkanın üstündeki apartmanda oturan sakinler, hırsızların üzerine ne buldularsa attılar. Alarmın çalması üzerine olay yerinden uzaklaşan hırsızlar kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi.

Çevredeki esnaftan Şerafettin Karakuş, "Gece saat 04.00 sıralarında ben geldim. Buralar savaş alanına dönmüştü. Kuyumcunun akrabaları gelmişti. Vatandaşlar yukarıdan balkondan ellerine ne aldılarsa fırlatmışlar. Yaklaşık 2 buçuk milyon değerinde bir kayıpları var" dedi.