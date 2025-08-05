Bursa'nın İnegöl ilçesinde kum yüklü TIR yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kaza da 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre İnegöl'den Yenişehir'deki Yüksek Hızlı Tren inşaatına kum taşıyan Alper A.(47) yönetimindeki 08 AAB 173 plakalı TIR, İnegöl-Yenişehir yolu üzeri Boğazköy mahallesi mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu tarlalık alana devrildi.
Kaza sonucu yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından TIR'dan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.