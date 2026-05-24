Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilerin trafik güvenliği konusundaki farkındalıklarının artırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan Mobil Trafik Eğitim Aracı ile merkez ilçeye bağlı Üsküp beldesinde ilkokul öğrencilerine eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Üsküp Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören 145 öğrenci için uygulamalı trafik parkuru kurularak trafik ışıkları, yaya ve okul geçitleri, servis aracı kuralları, kaldırımda güvenli yürüme kuralları, bisiklet kullanımı hakkında eğitimi verildi.

Jandarma ekipleri tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde öğrenciler hem eğlendi hem de trafik kurallarını öğrendi. Eğitim sonunda öğrencilere Trafik Jandarması Boyama Kitabı ve oyuncak jandarma aracı dağıtıldı.