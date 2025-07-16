PKK sözcülerinin son dönemdeki çıkışlarını değerlendiren Önkibar, örgütün geçmişte kendisine verilen sözlerin tutulmadığını ileri sürerek tehdit diline başvurduğunu söyledi. Bu durumun, devletin resmi açıklamaları ile sahadaki gerçeklerin örtüşmediğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Önkibar, Cumhur İttifakı’nın MHP kanadında ciddi bir rahatsızlık yaşandığını ve patlama noktasına gelindiğini iddia etti. PKK sözcüsü Nedim Seven’in, Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmaması durumunda demokratik siyasetin önünün açılmayacağını söylediğini hatırlatan Önkibar, Tekin Muş’un da devletin somut adımlar atmaması halinde silah bırakma gibi bir planlarının olmadığını açıkça dile getirdiğini aktardı.

PKK’nın bu açıklamalarla, verilen sözlerin yerine getirilmesini tehdit yoluyla talep ettiğini savunan Önkibar, bu taleplerin varlığının bile başlı başına bir pazarlığın yapıldığının göstergesi olduğunu belirtti. Eğer herhangi bir söz verilmemiş olsaydı, böyle taleplerin gündeme gelmeyeceğini dile getiren gazeteci, “Pazarlık yapılmadı” şeklindeki söylemlerin gerçekle örtüşmediğini, tam tersine bu açıklamaların, PKK ile iktidar arasında bir al-ver süreci yaşandığını doğruladığını öne sürdü.