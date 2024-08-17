Bir süredir kanserle mücadele eden ve dün sabah saatlerinde hastaneye kaldırılarak entübe edilen usta oyuncu Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran menajeri Özgür Aksoy, "Türk sinemasının büyük çınarı, canımız, ustamız Aydemir abimiz vefat etmiştir. Acımız tarif edilemez. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Akbaş'ın uzun yıllardır yakın dostu olan İbrahim Tatlıses de dün sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 45 yıllık dostunun yoğun bakımda olduğunu belirterek takipçilerinden dua etmelerini istemişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş ise usta oyuncunun vefatının ardından, "Aydemir Akbaş'ı kaybettik. Türk sinemasının bir efsanesi daha aramızdan ayrıldı." şeklinde bir açıklama yaptı.