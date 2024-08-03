Bilecik’te uygulanan trafik denetimlerinde 78 araç sürücüsüne 98 bin 735 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğünce 199 araç sürücüsü denetlenerek 78 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
37 araç sürücüsüne ‘Hatalı Park’, 26 araç sürücüsüne ‘Radar-Hız İhlali’, 5 araç sürücüsüne ‘Trafik İşaretlerine Uymamak’, 3 araç sürücüsüne ‘Kırmızı Işıkta İçmek’, 1 araç sürücüsüne ‘Trafik Polisinin İkazına Uymamak’, 1 araç sürücüsüne ‘Tehlikeli Şerit Değiştirmek’, 1 araç sürücüsüne ‘Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak’, 1 araç sürücüsüne ‘Aykırı Işık Donanımı’, 1 araç sürücüsüne ‘Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanımı’, 1 motosiklet sürücüsüne ‘Kask Kullanmamak’, 1 araç sürücüsüne ‘Yüksek Ses ile Müzik Yayını Yapmak’ maddeleri gereğince 98 bin 735 TL trafik idari para cezası uygulandı.