Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir videoda, trafik polisine ait uygunsuz hareketler görüntülendi. Görüntülü konuşma sırasında 'Nympea' lakabıyla tanınan genç kadına karşı uygunsuz davranışlarda bulunan polis memurunun video görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve tepkilere yol açtı.

Polisin, genç kadına karşı 'dilini çıkarıp göğsünü sıktığı' belirtilen hareketleri üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Olayla ilgili herhangi bir şikayet olmamakla birlikte, polis memurunun davranışları nedeniyle emniyet yetkilileri soruşturma başlattı.

EMNİYET'TEN RESMİ AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yayımlanan uygunsuz davranışlar sergileyen polis memuruyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, M.A. isimli polis memurunun açığa alındığı ve hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Emniyet, "Bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntülerde uygunsuz davranışlarda bulunan polis memurunun M.A. olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu kişi açığa alınmış ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur," ifadelerini kullandı.