CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılının başlaması dolayısıyla Keşan'ın eğitim yönünden fotoğrafını çekti. CHP'liler ilçede boşaltılan okulların önünde basın açıklaması yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı, yeni başlayan eğitim öğretim yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Keşan'da 2022 yılında çürük raporu verilen İnönü İlkokulu'nun yıkıldığını ancak yenisinin yapımı için henüz somut bir adım atılmadığına dikkati çeken Başkan Çakır, İnönü İlkokulu öğrencilerinin Atatürk Ortaokulu'na taşındığını ve o zamandan bu yaa okulda ikili eğitim yapıldığını belirterek, "Benzer şekilde, deprem dayanıklılığı olmayan Anafartalar İlkokulu da Raşit Efendi İlkokulu'na taşınmış ve burada da ikili eğitim devam etmektedir. Yaklaşık iki yıl önce boşaltılan Anafartalar İlkokulu binası ise hâlâ yıkılmamış ve yenilenme süreci başlamamıştır. Okulların açılmasına kısa bir süre kala Cumhuriyet Ortaokulu’nun boşaltılacağı ve öğrencilerinin Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi’yle aynı binayı paylaşacağı duyulmuş, ancak resmi bir açıklama yapılmamıştır. İkili eğitim tam gün yapılmıştır." diye konuştu.

Açıklamalarında lise ve ortaokul öğrencileri aynı alanları mı paylaşacak diye soran Başkan Anıl Çakır, " Sınıf yetersizliği nedeniyle sınıflar birleştirilecek mi? Norm fazlası öğretmen durumu ortaya çıkacak mı? Okulun trafiği yoğun bir bölgede olması nedeniyle güvenlik önlemleri alınacak mı?" sorularına da yanıt aradı.

YAZ TATİLİNDE GEREKLİ ADIMLAR ATILMAMIŞ!

Keşan’da 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 3 okul binasında 4 okulun ikili eğitime devam edeceği görüldüğünü belirten Çakır, "Ancak yaz tatili sürecinde gerekli adımların atılmadığı ve bürokratik süreçlerin yavaş ilerlediği anlaşılıyor. Eğitimin niteliğini artırmak için okulların fiziksel donanımı büyük önem taşımaktadır, ancak mevcut koşulların bu ihtiyacı karşılayamadığı görülüyor" dedi.

Konuya yönelik talep ve eleştirilerini de sıralayan Başkan Çakır, boşaltılan okulların inşasına acilen başlanması gerektiğini belirterek, Fen Lisesi’nin merkezde yer almasının olumlu ancak, önceliğin ikili eğitim yapan okullara verilmesi gerektiğini kaydetti. Çakır, 6-7 yaşındaki çocukların ikili öğretim nedeniyle erken saatlerde derse başlamasının ve geç saatlerde bitirmesinin öğrenciler için büyük bir yük oluşturduğunu vurguladı.

Eğitimde liyakatsiz kadrolaşmanın ideolojik baskılar ve yetersiz yatırımlar nedeniyle Türkiye'nin eğitim kalitesi giderek düştüğünü ifade eden Çakır, çocukları ve gençleri üstün yararını gözeten, nitelikli bir eğitim sistemi inşa etmek için kararlı olduklarının altını çizdi.