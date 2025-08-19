Bakan Yerlikaya’nın paylaşımına göre, operasyon kapsamında 207 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 98 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonu düzenleyen Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nü ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nü tebrik ederek, “Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir” ifadelerini kullandı.