Geçmişte birçok soruşturmanın merkezinde yer alan uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan’ın yakalandığı operasyonda dikkat çekici bir isim daha gözaltına alındı. Susurluk’un kilit isimlerinden ’Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım adına geçmişte haraç topladığı iddia edilen ’Tilki’ lakaplı eroin kaçakçısı Selim Işık’ın da yakalandığı ileri sürüldü.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz yıllarda İran asıllı uyuşturucu kaçakçısı firari Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğeninin ölümünde “azmettirici” olmakla da suçlanan, tutuklu bulunduğu cezaevinden önceki yıllarda Covid-19 salgını nedeniyle izinli çıkan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan, polisin düzenlediği ‘Kuyu-4’ adı verilen 4 ayrı suç şebekesine yapılan operasyonda yakalanmıştı.

’Tilki’ lakaplı eroin kaçakçısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da açıklama yaptığı operasyona ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Dün İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen ve birbirleriyle bağlantılı 4 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonun önemli bir parçası olan Ünğan’ın, soruşturma kapsamında eski eşinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Yapılan çalışmalarda Türkiye’de ve farklı ülkeleri kapsayan operasyonlar sonucu ele geçirilen toplam 3 ton 367 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden sorumlu oldukları tespit edilerek yakalanan uyuşturucu baronları arasında ‘Tilki’ lakaplı Selim Işık’ın da yer aldığı öğrenildi.

Susurluk kazasının kilit isimlerinden ’Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım adına geçmişte haraç topladığı iddia edilen ’Tilki’ lakaplı eroin kaçakçısı Selim Işık’ın, Mert Orhan Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız’ın da 62 şüpheli arasında olduğu aktarıldı. Dün gerçekleştirilen baskınlarda yakalanan ve emniyette sorguya alınan 62 kişinin polisteki sorgusu devam ederken şüphelilerin geçmişteki suç haritasının kabarık olduğu ortaya çıktı.

‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım’ın "Yalnız yeme, kustururlar" dediği kişi

Gözaltındaki Selim Işık, 1996 yılından beri haber alınamayan ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım’ın bir dönem "Yalnız yeme, kustururlar" sözleriyle haraç istediği kişi olarak biliniyor. ‘Tilki’ lakaplı uyuşturucu kaçakçısı, Yeşil’in son görüştüğü kişilerden biriydi.

Uyuşturucu kaçakçısı Selim Işık’ın, eski Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş’ın raporunda da adı geçmiş, söz konusu rapordaki Mahmut Yıldırım’a ait olduğu varsayılan ses kaydında “Yalnız yersen kustururlar” ifadeleriyle gündem olmuştu.

Sabıka dosyası kabarık

Yürütülen soruşturma doğrultusunda uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan ile aynı dosya kapsamında yakalanan “Tilki” lakaplı eroin kaçakçısı Selim Işık’ın sabıka dosyası oldukça kabarık. Emniyet kayıtlarına göre; son operasyonda narkotik polisi tarafından yakalanan Işık’ın dosyasındaki suç haritası şöyle:

- 35 yıl önce 17 Mayıs 1989’da İstanbul’da yakalanan 66 kilogram eroin ve esrar ile 40 gram kokain olayında 18 kişiyle birlikte yakalanan Selim Işık mahkemece serbest bırakıldı.

- Yine 90’lı yılların başında 9 Şubat 1991’de İstanbul’da Rıfat K. adlı bir kişinin şoförlüğünü yaptığı yabancı plakalı yolcu otobüsünde ele geçirilen 58 kilogram eroinle ilgili olarak yakalanan Selim Işık, beraberindeki 6 kişiyle çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan tutuklandı.

- Bu olaydan 50 gün sonra bu kez 1 Nisan 1991’de İstanbul Silivri’de yapılan operasyonda bir araçta yakalanan 4.4 kilogram eroin ile ilgili soruşturma kapsamında uyuşturucu ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile soruşturma geçirdi.

- 25 Eylül 1992’de İstanbul’da düzenlenen bir operasyonla ele geçirilen 7.5 kilogram eroin olayında gözaltına alınan zanlıların verdiği ifadelerde adı geçen, bu nedenle hakkında arama kararı çıkartılan Işık, 1993’te kendisi adli mercilere başvuru yaptı ve serbest bırakıldı.

- 7 Mart 1993’de İstanbul Sefaköy’de bir tır garajına yapılan operasyonda 548 kilogram eroin yakalandı. Burada, ayrıca Selim Işık ve Mustafa Coşkun’a ait 230 kilogram eroin olduğu belirlendi. Ancak bu eroin ele geçirilemedi. 548 kilogram eroinin sahibi olduğu anlaşılan Celal D. ile şoförü Mustafa T., İstanbul çıkışındaki bir çiftlikte öldürüldü. Mustafa T.’nin o tarihteki öldürülmesi olayına Selim Işık’ın yanı sıra Işık’ın yakını olduğu saptanan B.I. ile yeğeni A.D.’nin de katıldığı anlaşıldı.

- 28 Mart 1996’da ülkenin doğu illerinden Van’da 53.5 kilogram eroinle yakalanan İbrahim Üçün adlı kişi uyuşturucu sahibinin İstanbul’da yaşayan Selim Işık, Ercan Işık, Bedirhan Işık ve İsmail Işık olduğunu iddia ederek bu isimleri verdi.

- Son olarak 14 yıl önce 11 Ocak 2010’da İstanbul’da 70.5 kilogram eroin yakalanması olayıyla ilgili olarak Selim Işık’la birlikte 10 kişi daha gözaltına alındı. Selim Işık çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.