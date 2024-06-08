Medipol Mega Üniversite Hastanesi bünyesinde Türkiye’nin ilk ‘Çocuk Göz ve Miyopi Merkezi’ açıldı. Doç. Dr. Sevil Karaman, çocuklara özel cihazlar ile en doğru ve etkili tedavi yöntemlerini sunduklarını belirterek “Miyopi tedavisinde düzenli kontroller ve erken müdahaleler, çocuklarınızın gelecekteki görme sağlığını korumak için kritik öneme sahiptir. Çocukların göz sağlığına odaklanan bu merkez, ailelerin doğumdan itibaren güvenle başvurabileceği bir sağlık hizmeti sunuyor” dedi.

Medipol Sağlık Grubu bir ilke daha imza attı. Türkiye’nin ilk ‘Çocuk Göz ve Miyopi Merkezi’, Medipol Mega Üniversite Hastanesi bünyesinde açıldı. Günümüzde çocuklarda miyopinin arttığına dikkati çeken Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman, merkezin yenidoğandan ergenliğe kadar çocukluk dönemi göz hastalıklarının tanısı ve tedavisi için büyük önem taşıdığını açıkladı.

Doğumdan itibaren göz sağlığına odaklanıyoruz

Doç. Dr. Sevil Karaman, dünya çapında giderek artan bir sorun olan miyopinin özellikle çocuklarda, gençlerde ve hatta erişkinlerde belirgin bir artış gösterdiğine dikkati çekti. Çocukların gözlerini sık sık ovma, baş ağrısı veya göz yorgunluğu gibi belirtiler gösterdiklerinde miyopi riskine karşı ailelerin dikkatli olmasını söyleyen Doç. Dr. Karaman, Türkiye’nin ilk ‘Çocuk Göz ve Miyopi Merkezi’nin faaliyetleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de açılan ilk Çocuk Göz ve Miyopi Merkezi olarak, çocukların göz sağlığına özel bir ilgiyle yaklaşıyoruz. Erken teşhis ve tedavi, özellikle miyopi gibi yaygın ve hızlı seyreden göz problemlerinde büyük önem taşıyor. Merkezimizde, çocuklara özel cihazlar ile en doğru ve etkili tedavi yöntemlerini sunuyoruz. Miyopi tedavisinde düzenli kontroller ve erken müdahaleler, çocuklarınızın gelecekteki görme sağlığını korumak için kritik öneme sahiptir. Çocukların göz sağlığına odaklanan bu merkez, ailelerin doğumdan itibaren güvenle başvurabileceği bir sağlık hizmeti sunuyor. Çocuklarınızın göz sağlığı için düzenli kontrolleri ihmal etmeyiniz.”