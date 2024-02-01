Bilecik Valiliği, 2023 yılında bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda verileri açıkladı.
Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Bilecik’te bağımlılıkla mücadele konusunda vazifeli kurum ve kuruluşlar yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.Bilecik Jandarma Komutanlığı’nın uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetlerde 44 operasyon gerçekleştirilmiş olup 94 şüpheli gözaltına alınarak 8’i tutuklu yargılandı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetlerde 225 narkotik olaya müdahale edilerek 372 şüpheli şahıs gözaltına alınırken 42’si tutuklu yargılandı.