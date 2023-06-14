Uyuşturucu Kullanan İnsanların Hareketleri

Madde kullanım bozukluğu olarak da adlandırılan uyuşturucu bağımlılığı, kişinin beynini ve davranışını etkileyen ve yasal veya yasa dışı bir uyuşturucu veya ilacın kullanımını kontrol edememesine yol açan bir hastalıktır. Alkol, esrar ve nikotin gibi maddeler de uyuşturucu olarak kabul edilir. Bağımlı olduğunuzda, verdiği zarara rağmen ilacı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Uyuşturucu bağımlılığı, sosyal ortamlarda eğlence amaçlı bir ilacın deneysel kullanımıyla başlayabilir ve bazı insanlar için uyuşturucu kullanımı daha sık hale gelir. Diğerleri için, özellikle opioidlerle, uyuşturucu bağımlılığı, reçeteli ilaçlara maruz kalmakla veya ilacı reçete eden bir arkadaş veya akrabadan ilaç almakla başlar.

Bağımlılık riski ve ne kadar hızlı bağımlı hale geldiğiniz uyuşturucuya göre değişir. Opioid ağrı kesiciler gibi bazı ilaçlar diğerlerinden daha yüksek risk taşır ve daha çabuk bağımlılığa neden olur.

Zaman geçtikçe, yüksek almak için ilacın daha büyük dozlarına ihtiyacınız olabilir. Yakında sadece iyi hissetmek için ilaca ihtiyacınız olabilir. Uyuşturucu kullanımınız arttıkça, uyuşturucusuz kalmanın giderek zorlaştığını görebilirsiniz. Uyuşturucu kullanımını bırakma girişimleri yoğun isteklere neden olabilir ve fiziksel olarak hasta hissetmenize neden olabilir.

Uyuşturucu bağımlılığınızı yenmek ve uyuşturucudan uzak kalmak için doktorunuzdan, ailenizden, arkadaşlarınızdan, destek gruplarından veya organize bir tedavi programından yardıma ihtiyacınız olabilir.

Uyuşturucu Bağımlısı Olduğunuzu Gösteren İşaretler

Uyuşturucu bağımlılığı belirtileri veya davranışları, diğerleri arasında şunları içerir:

İlacı düzenli olarak kullanmak zorunda olduğunuzu hissetmek – her gün veya hatta günde birkaç kez

Diğer düşünceleri engelleyen ilaca yönelik yoğun dürtülere sahip olmak

Aynı etkiyi elde etmek için zamanla daha fazla ilaca ihtiyaç duyulması

Planladığınızdan daha uzun bir süre boyunca daha fazla miktarda ilaç almak

İlacın tedarikini sağladığınızdan emin olmak

Gücünüz yetmese bile ilaca para harcamak

Uyuşturucu kullanımı nedeniyle yükümlülükleri ve iş sorumluluklarını yerine getirmemek veya sosyal veya eğlence etkinliklerini kısmamak

Hayatınızda sorunlara yol açtığını veya size fiziksel veya psikolojik zarar verdiğini bildiğiniz halde ilacı kullanmaya devam etmek

Normalde yapmayacağınız uyuşturucuyu almak için hırsızlık yapmak gibi şeyler yapmak

Uyuşturucunun etkisi altındayken araba kullanmak veya diğer riskli faaliyetlerde bulunmak

Uyuşturucu almak, ilacı kullanmak veya ilacın etkilerinden kurtulmak için çok fazla zaman harcamak

Uyuşturucu kullanmayı bırakma girişimlerinizde başarısız olmak

İlacı almayı bırakmaya çalıştığınızda yoksunluk belirtileri yaşıyorsanız

Uyuşturucu Kullanan İnsanların Hareketleri

Uyuşturucu kullanımının belirtileri, ilacın türüne göre değişiklik gösterebilir. Aşağıda uyuşturucu kullanan insanların hareketlerine dair birkaç örnek bulacaksınız.

Esrar içen birisi nasıl anlaşılır

İnsanlar esrarı sigara içerek, yemek yiyerek veya ilacın buharlaştırılmış bir formunu teneffüs ederek kullanırlar. Esrar genellikle alkol veya yasa dışı uyuşturucular gibi diğer maddelerden önce gelir veya bunlarla birlikte kullanılır ve genellikle denenen ilk uyuşturucudur.

Belirtileri ise şu şekildedir;

Bir öfori hissi veya “yüksek” hissetme

Artan görsel, işitsel ve tat algısı duygusu

Artan kan basıncı ve kalp hızı

Kırmızı gözler

Kuru ağız

Azaltılmış koordinasyon

Konsantre olma veya hatırlama zorluğu

Yavaşlamış reaksiyon süresi

Anksiyete veya paranoyak düşünme

Giysilerde veya sarı parmak uçlarında kenevir kokusu

Alışılmadık zamanlarda belirli yiyecekler için abartılı istek

Uzun süreli kullanım genellikle aşağıdaki sorunlarla ilişkilendirilir:

Azaltılmış zihinsel keskinlik

Okulda veya işte düşük performans

Azaltılmış arkadaş ve ilgi alanları

Katkılı esrar kullanan birisi nasıl anlaşılır

K2 veya Spice olarak da adlandırılan sentetik kannabinoidler, kuru otların üzerine püskürtülür ve ardından tütsülenir, ancak bitki çayı olarak hazırlanabilir. Üretici iddialarına rağmen, bunlar “doğal” veya zararsız ürünlerden ziyade kimyasal bileşiklerdir. Bu ilaçlar esrara benzer bir “yüksek” üretebilir ve popüler ama tehlikeli bir alternatif haline geldi.

Belirtileri ise şu şekildedir;

Bir öfori hissi veya “yüksek” hissetme

Yüksek ruh hali

Değişen görsel, işitsel ve tat algısı

Aşırı kaygı veya ajitasyon

Paranoya

halüsinasyonlar

Artan kalp hızı ve kan basıncı veya kalp krizi

Kusma

Bilinç bulanıklığı, konfüzyon

Ekstazi kullanan birisi nasıl anlaşılır

“Şeker atmak” olarak da adlandırılan ikame edilmiş katinonlar, ecstasy (MDMA) ve kokain gibi amfetaminlere benzer zihin değiştiren (psikoaktif) maddelerdir. Paketler, algılanmaması için genellikle diğer ürünler olarak etiketlenir.

Adına rağmen, bunlar Epsom tuzları gibi banyo ürünleri değildir. İkame edilmiş katinonlar yenebilir, burundan çekilebilir, solunabilir veya enjekte edilebilir ve son derece bağımlılık yapar. Bu ilaçlar, tehlikeli sağlık etkilerine ve hatta ölüme neden olan ciddi zehirlenmelere neden olabilir.

Belirtileri ise şu şekildedir;

Artan sosyallik

Artan enerji ve ajitasyon

Artan cinsel dürtü

Artan kalp hızı ve kan basıncı

Açıkça düşünme sorunları

Kas kontrolünün kaybı

Paranoya

Panik ataklar

Halüsinasyonlar

Psikotik ve şiddet içeren davranış

Met, kokain ve diğer uyarıcılar

Uyarıcılar arasında amfetaminler, met (metamfetamin), kokain, metilfenidat (Ritalin, Concerta, diğerleri) ve amfetamin-dekstroamfetamin (Adderall, Adderall XR, diğerleri) bulunur. Genellikle bir “yüksek” arayışında veya enerjiyi artırmak, işte veya okulda performansı artırmak veya kilo vermek veya iştahı kontrol etmek için kullanılırlar ve kötüye kullanılırlar.

Son kullanımın belirtileri ve semptomları şunları içerebilir;

Neşe ve aşırı güven duygusu

Artan uyanıklık

Artan enerji ve huzursuzluk

Davranış değişiklikleri veya saldırganlık

Hızlı veya başıboş konuşma

İrileşmiş gözbebekleri

Karışıklık, sanrılar ve halüsinasyonlar

Sinirlilik, endişe veya paranoya

Kalp atış hızı, kan basıncı ve vücut sıcaklığındaki değişiklikler

Kilo kaybı ile bulantı veya kusma

Bozulmuş yargı

Burun tıkanıklığı ve burnun mukoza zarında hasar (uyuşturucu horluyorsa)

Ağız yaraları, diş eti hastalığı ve sigara içen ilaçlardan diş çürümesi (“meth ağzı”)

Uykusuzluk hastalığı

İlaç yıprandıkça depresyon

Aile bireylerinde sağlıksız ilaç kullanımının fark edilmesi

Yukarıda bahsettiğimiz uyuşturucu kullanan insanların hareketleri, bazen ergenlikteki normal huysuzluk veya kaygıyı uyuşturucu kullanımının belirtilerinden ayırt etmek zordur. Çocuğunuzun veya diğer aile üyenizin uyuşturucu kullandığına dair olası belirtiler şunlardır:

Okulda ya da işte sorunlar

Fiziksel sağlık sorunları

İhmal edilmiş görünüm

Davranış değişiklikleri

Para sorunları

Uyuşturucu bağımlılığı tedavisinde geç kalınmak ölüme varan sonuçlar doğurabilir. Çevrenizde herhangi bir yakınınızın bu tip bir uyuşturu kullandığına şahit olursanız derhal 112 servisini arayarak yaradım isteyin.