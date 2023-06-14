Uyurken Ağızdan Su Gelmesi Normal mi?

Çoğu durumda, uyurken ağızdan su gelmesi normaldir. Tükürük üretimi bir gün boyunca, sirkadiyen ritmine göre değişir. İnsanlar genellikle gündüzleri daha fazla ve geceleri daha az tükürük üretmelerine rağmen, tükürük üretimi uyku sırasında devam eder. Bu tükürük, sağlık için gerekli olan ağzınızı ve boğazınızı yağlı tutma gibi önemli bir görevi yerine getirir. Uyku sırasında devam eden tükürük üretimi, salyanın akmasını mümkün kılar.

Uyurken salya akması genellikle normal olsa da istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Örneğin, aşırı salya, dudak ve ağız çevresinde çatlamaya, ağız kokusuna, dehidrasyona ve utanç duygularına neden olabilir.

Ağızdan Su Gelmesi Hangi Hastalığa İşarettir?

Çok fazla tükürük ürettiğinizde, tükürüğü ağzınızda tutmakta zorlandığınızda veya yutma güçlüğü yaşadığınızda salya akması meydana gelir. Aşırı tükürük üretmek, siyalore veya hipersalivasyon olarak bilinir. Uyku sırasında salya akması normal olsa da, bazı faktörler normalden daha fazla akmanıza neden olabilir.



Enfeksiyonlar ve Alerjiler

Soğuk algınlığı, boğaz ağrısı veya mevsimsel alerjiler yaşıyorsanız, bu koşullar sinüslerinizi alevlendirebilir ve solunum yollarınızı tıkayarak ağzınızdan nefes almanıza ve normalden daha fazla salya akmasına neden olabilir. Mononükleoz, bademcik iltihabı ve sinüs enfeksiyonları gibi diğer enfeksiyonlar da salya akışının artmasına neden olabilir.

Mide ekşimesi gastroözofageal reflü hastalığının (GERD) en iyi bilinen semptomu olabilir, ancak salya akması ve disfaji veya yutma güçlüğü de yaygın semptomlardır. GÖRH ile disfaji yaşayan kişiler boğazlarında bir yumru varmış gibi hissedebilir ve bu onların daha sık salya akmasına neden olabilir.

Ek olarak, yemek borunuz tahriş olduğunda veya tıkandığında vücudunuz tahrişi gidermek için daha fazla tükürük üreterek yanıt verebilir ve sonuç olarak daha fazla salya akmasına neden olabilir.



Obstrüktif Uyku Apnesi

Obstrüktif uyku apnesi (OSA), uyurken solunumda geçici duraklamalara neden olan uykuyla ilgili bir solunum bozukluğudur. Ağızdan solunum sıklıkla OSA’ya eşlik eder ve hatta onu kötüleştirir. Uyku sırasında ağızdan nefes almak, salyayı daha olası hale getirebilir, çünkü ağzınız açıkken salya daha kolay kaçabilir. OSA’nın ek semptomları şunları içerir:

Uyurken horlama, nefes nefese kalma veya boğulma

Gece boyunca uyanmak

Sabah baş ağrıları

Gün içinde odaklanma zorluğu

Gündüz uykusuzluk

Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuzla konuşun.



Bruksizm (Diş Sıkma)

Salya akması genellikle uyku bruksizmine veya uyku sırasında diş gıcırdatmasına eşlik eder. Bu, bruksizmin ağız solunumu ile ilişkisinin bir sonucu olabilir, çünkü bir kişi uyku sırasında ağzını açık tuttuğunda tükürüğün ağızdan çıkması daha olasıdır. Salya akması ve ağızdan nefes almaya ek olarak, çocuklar üzerinde yapılan bir araştırma, bruksizm için diğer yaygın risk faktörlerinin şunları içerdiğini bulmuştur:

Horlama

Huzursuz uyku

Daha kısa uyku süreleri

İlaçların Yan Etkileri

Aşırı salya ve salya akması, bazı antibiyotikler, antipsikotik ilaçlar ve Alzheimer tedavisinde kullanılan ilaçlar da dahil olmak üzere bazı ilaçların yan etkileridir.

Reçeteli ilaçlar alıyorsanız ve geceleri salya akıyorsa, ilacınız salya akmasının potansiyel bir nedeni olabilir. İlacınızın salya akması için olası yan etkilerinin listesini kontrol edin. Salya akması listeleniyorsa, ilacınızı almayı bırakmayın. Bunun yerine, endişeleriniz hakkında önce doktorunuzla konuşun ve sizin o kadar salya akmanıza neden olmayacak alternatif bir ilaç tavsiye edip edemeyeceklerini sorun.

Temel Tıbbi Durumlar

Sinir sisteminiz tükürük bezlerinizi uyarır, bu da yutma güçlüğünün ve aşırı salyanın neden nörodejeneratif bozukluklarda yaygın olduğunu açıklayabilir. Örneğin, Parkinson hastalığı olan kişilerin yaklaşık %70’i ve serebral palsili kişilerin yaklaşık %80’i aşırı tükürük salgılar.

Uyurken Ağızdan Su Gelmesi Nasıl durdurabilir?

Uyurken ağızdan su gelmesi normaldir ve çoğu zaman tedavi gerektirmez. Bununla birlikte, aşırı derecede salya aktığınıza inanıyorsanız, yaşam tarzı değişikliklerinden konuşma terapisine, ilaç tedavisine ve ameliyata kadar uykunuzda salya akmasını durdurmak için deneyebileceğiniz bir takım stratejiler vardır. Bazı tedaviler basittir, diğerleri ise yalnızca daha şiddetli salya akması vakaları için önerilir.



Uyku Pozisyonlarını Değiştirin

Salyalarınızı hafifletmek için yapabileceğiniz en kolay hareket uyku pozisyonunuzu değiştirmektir. Yan ya da karın üstü uyuyorsanız, sırt üstü yatmayı deneyin.

Uyku pozisyonunuzu değiştirirken rahat uyumak için yeni bir yastık almanız gerekebileceğini unutmayın. Yan uyuyanlar tipik olarak sırt üstü uyuyanlardan çok daha kalın bir yastık kullanırken, midede uyuyanlar çok daha ince bir yastık kullanırlar veya hiç yastık kullanmazlar. Gece boyunca sırt üstü kalmakta zorlanıyorsanız, pozisyonunuzu korumanıza yardımcı olması için vücudunuzun kenarlarına ilave yastıklar yerleştirin.



Alerjileri Tedavi Edin

Geceleri ağzınız akarsa ve alerjiniz varsa, bunun sorumlusu alerjiniz olabilir. Alerji tedavisi sinüslerinizi açabilir ve ağzınız yerine burnunuzdan daha fazla nefes almanızı sağlayabilir. Uyurken ağzınız yerine burnunuzdan nefes alabiliyorsanız, daha az salya akması yaşayabilirsiniz.



Botoks Enjeksiyonlarını Deneyin

Botox gibi botulinum toksin enjeksiyonları, az yan etkiye sahip oldukları için aşırı salya akıntısı için güvenli ve etkili bir tedavi olarak kabul edilir. Tükürük bezlerinize botulinum toksini enjekte etmek, aşırı tükürük üretmelerini önleyebilir. Bu enjeksiyonların kalıcı bir çözüm olmadığını ve etkileri birkaç ay sonra geçtiğinde daha fazla enjeksiyon yaptırmanız gerekeceğini unutmayın





Konuşma Terapisini Deneyin

Konuşma terapistleri, dilinizi ve çene kaslarınızı güçlendiren ve stabilitelerini artıran egzersizler öğretebilir. Konuşma terapisi ile daha iyi yutkunabilir, ağzınız kapalıyken daha iyi nefes alabilir ve salya akmasını azaltabilirsiniz.



İlaç Tedavisi

Nörolojik rahatsızlıkları olan kişilere salyanın akmasını durdurmak için ilaç reçete edilebilir. Bu ilaçlar, tükürük bezlerinize giden sinir uyarılarını bloke ederek salya akışını azaltır. Bununla birlikte, genellikle aşırı kuru ağız gibi yan etkiler üretirler.



Ameliyatla Tedavi

Şiddetli hipersalivasyon vakalarında doktorunuz ameliyat önerebilir. Tükürük bezlerinin cerrahi olarak çıkarılması, tükürük bezi kanallarının değiştirilmesi ve tükürük bezlerine sinir bağlantılarının azaltılması dahil olmak üzere, salya akmasını tedavi etmek için birkaç ameliyat türü kullanılır.

Tipik olarak, ameliyat, uyanma saatlerinde de salyası olan kişiler için ayrılmıştır ve o zaman bile, diğer tüm seçenekler denendikten ve işe yaramadığı tespit edildikten sonra, son çare olarak kabul edilir. Araştırmalar, salya akıntısı için ameliyatın iyi sonuç verdiğini ve insanların %89’unun iyileşme gördüğünü gösteriyor.

Doktorunuzla Ne Zaman Konuşmalısınız?

Uykunuzda salya akması normaldir. Ancak, çok fazla salyanız olduğundan endişeleniyorsanız, sağlık uzmanınızla bir randevu ayarlayın. Salyanızın altta yatan bir sağlık durumunun işareti olup olmadığını değerlendirebilir ve uyku sırasında nasıl daha az salya akacağı konusunda kişiselleştirilmiş tavsiyelerde bulunabilirler.