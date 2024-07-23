İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcılarına yönelik büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. "Narkoçelik-28" adı verilen bu operasyonlarda toplamda 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler arasında kenevir, skunk ve uyuşturucu haplar da yer aldı. Bakan Yerlikaya, operasyonda 59 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 40'ının tutuklandığını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinesiyle Antalya, Ağrı, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Erzurum, Hakkâri, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Samsun, Aksaray, Sivas, Afyonkarahisar ve Tokat'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcılarına yönelik baskınlar yapıldı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 203 ekip, 642 personel ile hava aracı ve narkotik dedektör köpeklerinin katılımıyla Antalya, Ağrı, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Erzurum, Hakkâri, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Samsun, Aksaray, Sivas, Afyonkarahisar ve Tokat'ta "Narkoçelik-28" operasyonları düzenlenmiştir.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen arazi operasyonunda, 5 milyon 94 bin 730 kök kenevir, 3 milyon 843 bin 800 kök skunk, 1 ton 637 kg kubar esrar ve 141,5 kg toz esrar ele geçirilmiştir. Bu operasyonda 11 zehir taciri yakalanmış, 7'si tutuklanmış ve 4'ü hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonda ise 9 kg esrar ve 4 kg skunk ele geçirilmiş, 11 sokak satıcısı yakalanmış ve tutuklanmıştır.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, 186 kg eroin ve 30 kg metamfetamin ele geçirilmiş, 4 zehir taciri yakalanmış, bunlardan 3'ü tutuklanmış ve 1'i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği arazi operasyonunda ise 2 milyon 65 bin kök kenevir ele geçirilmiş ve 1 zehir taciri yakalanmıştır.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı arazi operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilmiş, 7 zehir taciri yakalanmış, bunlardan 5'i tutuklanmış ve 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nın arazi operasyonunda ise 760 bin kök kenevir ve 13 bin 385 kök skunk ele geçirilmiş, 4 zehir taciri yakalanmıştır.

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 23 kg metamfetamin ele geçirilmiş, 1 zehir taciri yakalanmış ve tutuklanmıştır. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonda ise 2 kg bonzai, 2 milyon uyuşturucu hap, 226 kg uyuşturucu hap imalatında kullanılan hammadde ve 750 bin adet doldurulmaya hazır uyuşturucu hap kapsülü ele geçirilmiş, 2 zehir taciri yakalanarak tutuklanmıştır.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonunda 1 milyon 843 bin 422 kök kenevir ele geçirilmiş ve 4 zehir taciri yakalanmıştır. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın arazi operasyonunda ise 1 kg bonzai, çeşitli miktarlarda metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 2 sokak satıcısı yakalanmış ve bunlardan 1'i tutuklanmıştır.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın arazi operasyonunda 10 kg skunk ele geçirilmiş, 3 zehir taciri yakalanmış, bunlardan 2'si tutuklanmış ve 1'i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonunda ise 4 kg bonzai ve 2 bin 455 uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 2 zehir taciri yakalanmış, bunlardan 1'i tutuklanmış ve 1'i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonda 1 kg metamfetamin ele geçirilmiş ve 1 zehir taciri yakalanarak tutuklanmıştır. Sivas İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonunda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilmiş, 2 zehir taciri yakalanarak tutuklanmıştır. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 15,5 kg esrar ve 2 bin 790 kök kenevir ele geçirilmiş, 1 zehir taciri yakalanarak tutuklanmıştır.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonunda ise 3 kg bonzai ele geçirilmiş ve 3 zehir taciri yakalanarak tutuklanmıştır.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."