İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olarak İzmir, Denizli ve Muğla’da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu kullanımı ve fuhuşa teşvik ile aracılık suçlarını işledikleri değerlendirilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda şüphelilerin 23’ü yakalanarak gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

2 şüphelinin yurt dışında olduğu ve 1 şüphelinin ise başka suçtan tutuklu bulunduğu öğrenildi.

GÖZALTI SAYISI 24 OLDU

Yurt dışında olan şüphelilerden bir tanesinin ünlü şarkıcı Alya Şahinler olduğu ortaya çıktı. Şahinler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönüş yaptığı İstanbul Havalimanı'nda soruşturma birimleri tarafından gözaltına alındı. Şahinler'in gözaltına alınmasıyla birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı 24 oldu.