İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada 'Narkoçelik-21' operasyonlarıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Uyuşturucu Satıcılarına yönelik son 3 gündür düzenlenen operasyonda 12 ayrı uyuşturucu suç çetesi çökertildiği belirtildi. Ayrıca gözaltında alınan 282 şüpheliden 266'sının tutuklandığı açıklandı.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Uyuşturucu Satıcılarına yönelik son 3 gündür Adana Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “NARKOÇELİK-21” operasyonlarında 12 ayrı uyuşturucu suç çetesi çökertildi .Operasyonlarda uyuşturucu suç çete üyesi 282 şüpheli yakalandı 266’sı tutuklandı. 11’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde;

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 586 ekip, 2 bin 865 personel, 10 özel harekat unsuru, 3 hava aracı, 1 helikopter, 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana’da “NARKOÇELİK-21” operasyonları düzenlendi. NARKOÇELİK-21 operasyonunda EGM tarafından Türkiye’de tek operasyonda 266 tutuklama ile en yüksek tutuklama oranına ulaşıldı.

Operasyonları koordine eden Adana Valiliğimizi, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle"