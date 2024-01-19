Bursa’da polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan karı-koca çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu maddelerin bir kısmının, iç çamaşırlarına saklandığı belirlendi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Gemlik ilçesi Balıkpazarı Yedievler Sokak'ta polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, 956,29 gram metamfetamin, uyuşturucudan temin edilen nakit para ve uyuşturucu içmede kullanılan ekipman ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin bir kısmının da, kadının iç çamaşırlarına saklandığı öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınan S.Ö. ve eşi G.Ö., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA