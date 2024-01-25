Uyuz hastalığı modern tıp sayesinde bir iki hafta içinde kolaylıkla geçmektedir. Bu hastalık tedavi edilmeden kendiliğinden kaybolmaz.

Ancak hastalık henüz başlarda ise aşağıdaki yöntemleri de deneyebilirsiniz:

Beyaz sirke: Beyaz sirkenin uyuz böceklerini öldürücü etkisi vardır. Yapmanız gereken öncelikle; bir su bardağı beyaz sirkeyi bir pamuk yardımı ile 5 dakika kadar kaşınan bölgede tutun. Uyuz böceklerini tamamen yok etmek için bu uygulamayı 10-15 gün boyunca günde üç kez tekrarlayınız.

Tuzlu su: Tuzu, bir su içerisinde eritip banyo yapmak uyuz tedavisine iyi gelen bir yöntemdir.

Çay ağacı yağı: Böcekleri öldürmede etkili bir yöntemdir.