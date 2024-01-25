Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kağıt toplayıcılığı yapan ailenin 3 yaşındaki oğulları evde fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun vücudunda darp izleri bulan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Edinilen bilgiye göre, olay Orhangazi’de Tekke Mahallesi Tekke Cami sokak üzerinde Ahmet ve Yüsra A. isimli yabancı uyruklu anne babanın 3 yaşındaki oğulları Yasir A. Evde fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. Eve gelen sağlık ekipleri minik Yasir A.’ya burada ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Orhangazi Devlet hastanesine sevketti. Yasir A. burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde 3 yaşındaki çocuğun vücudunda darp izlerine rastlanınca baba Ahmet ile anne Yüsra polis tarafından ifadeye alındı. Yasir A.’nın hayatını kaybetmesi ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Yasir A.’nın cenazesi Orhangazi Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı ve Olay yeri inceleme ekipleri çocuğun cenazesi üzerinde ve ailenin Tekke Cami üzerindeki evinde inceleme yaptı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.