Üsküdar Üniversitesi TRGENMER’in projesi uzay yolcusu seçildi!İSTANBUL (İGFA) - Milli Uzay Programı kapsamında Türk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in Uluslararası Uzay İstasyonu’nda araştıracakları bilim projeleri belirlendi.

Uzay’a gidecek açıklanan 13 projeden biri, Üsküdar Üniversitesi TRGENMER tarafından geliştirilen ‘Message (Microgravity Associated Genetics) Bilim Misyonu’ oldu. Proje ile, yerçekimsiz ortamdan etkilenen henüz işlevi keşfedilememiş genlerin tespit edilmesi ve uzay görevlerinde, bağışıklık hücrelerinden hangilerinin yer çekimi tarafından direkt olarak etkileneceği, CRISPR gen mühendisliği yöntemleri ile ortaya konulacak.

100’ÜNCÜ YILDA UZAYDA BİR TÜRK OLACAK

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı olan 2023 yılında bir Türk astronot Uluslararası Uzay İstasyonunda belirlenen projeler hakkında araştırmalarda bulunacak. Türkiye’nin Uzay, Havacılık ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te uzaya gidecek bir asil ve bir yedek isim ilan edildi. Buna göre Türk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever (Yedek), Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaklaşık iki hafta boyunca üniversite ve araştırma kurumları tarafında hazırlanan 13 farklı deney gerçekleştirecek ekip arasında olacak.

Milli Uzay Programı kapsamında 2023 yılında uzay yolcusu olacak iki ismin açıklanmasının ardından, program kapsamında gerçekleştirilecek deneyler ilan edildi.

Uluslararası Uzay İstasyonunda, 14 gün boyunca 13 proje üzerine yoğunlaşacak olan Türk astronotların gerçekleştireceği deneylerden biri, Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRGENMER) tarafından geliştiren “Message (Microgravity Associated Genetics) Bilim Misyonu” projesi. Üsküdar Üniversitesi TRGENMER araştırmacıları tarafından ortaya konulan proje, Türk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever tarafından Uluslararası Uzay İstasyonuna götürülecek.

Uzaya gidecek araştırma başvuruları TÜBİTAK, TUA ve Axiom Space uzmanlarından oluşan bir komisyon tarafından değerlendirildi.

Bilimsel katkı, değer, maliyet, takvim, yapılabilirlik ve Uluslararası Uzay İstasyonu altyapılarına uyumluluk gibi kriterlerin proje seçiminde etkili olduğu biliniyor.