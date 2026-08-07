Olayın nedeni henüz netlik kazanmazken, iki kişinin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi’nde bulunan bir oto kilit tamiri yapılan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde mesaiye gelen çalışanlar kepengi açarak içeri girdi. Çalışanlar, iş yeri sahibi Ömer Can Çinçik (27) dükkan içerisinde, Rabia Sultan Mantı’yı (25) ise içeride bulunan bir otomobilde hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer Can Çinçik ile Rabia Sultan Mantı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin iş yerindeki çalışmalarının ardından iki kişinin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirirken, iki kişinin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.